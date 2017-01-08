AMD Ryzen: дебют моделей процессора пройдет в первом квартале 2017 года

На днях партнерами фирмы AMD были представлены материнские платы, имеющие процессорный разъем Soсket AM4, характеризующийся базой системной логики AMD B350 и X370. Об этом передает одно из российских изданий.

Стоит отметить, что AMD Ryzen считаются однокристальными платформами, поэтому в их задачи входит выполнения определенных обязанностей чипсета. Благодаря процессору существует возможность увеличения множителей, что порадует людей, кто планирует сэкономить на числе ядер во время покупки процессора. Что касается материнской платы, на ней желательно не экономить. Необходимо отметить чипсеты X370/300 и B350 гарантируют разгон. Сообщается, что с анонсом компания затягивать не планирует, поэтому новинка будет представлена ранее конца 1-го квартала. Также фирма не планирует поэтапный дебют моделей процессора, они будут представлены на рынке одновременно. Эксперты утверждают, что охладитель Wraith будет компаньоном коробочных версий Ryzen. Это станет хорошей альтернативой, так как отпадает необходимость поиска новых креплений, предназначенных для Socket AM4.

Напомним, недавно компания показала процессор, относящийся к поколению Vega. Данная новинка характеризуется памятью типа НВМ2. Официальный анонс Vega 10 планируется в первом полугодии текущего года.