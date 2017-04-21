Автосалон в Шанхае-2017: новинки мирового автопрома представили ведущие мировые автоконцерны

Автосалон в Шанхае-2017 по традиции собрал множество новинок от ведущих мировых автоконцернов. Разнообразие моделей вскружит голову каждому посетителю. Автопроизводители продемонстрировали свои обновленные модели, новые технологии.

На днях в Шанхае прошло открытие автосалона-2017, где мировые производители автомобилей представили свои новинки. В первом квартале текущего года на китайском рынке лидером стала марка Mercedes. Отмечается, что доля компании на рынке составила около 27%. Компания и дальше надеется на свой успех, поэтому ею был анонсирован седан S-Class, получивший обновления. Внешних изменений мало, но что касается начинки, она абсолютно новая и разработана по последнему слову техники.

В очередной раз в мероприятии принял участие молодой китайский производитель Nio. Бренд предлагает потребителю американские технические достижения с лучшим европейским дизайном.

Особое внимание во время автосалона привлекло предприятие Lynk&Co, которое является «дочкой» Geely. По словам представителей компании на следующий год они планируют выход на рынок Европы. В задумке предприятия отказ от дорогостоящих салонов, выполнение продаж в интернете.

Необходимо отметить, что главным трендом выставки являются электромобили премиум-сегмента. К примеру, Jaguar представил кроссовер i-Pace, его дальность поездки без дополнительной подзарядки составляет 500 км. Для этого британский производитель использовал литий-ионный аккумулятор с емкостью в 90 кВт/ч.

Автосалон продлится до 28 апреля. В нем участвуют все мировые производители автомобилей.