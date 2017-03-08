Автосалон в Женеве-2017: какую модель выбрали «автомобилем года»?

Только одна модель могла стать «автомобилем года» в Женеве, и в этом году самой лучшей и востребованной машиной на «Автосалоне-2017» стал «Peugeot 3008», кроссовер. «Opel Astra».больше не является лидером продаж, его первенство осталось в прошлом году. Решение принимали 58 экспертов из 22 стран мира. Они оценивали все характеристики представленных машин.

Уже 87-ой автомобильный салон проходит в Женеве, открывают его традиционно 7 марта. Швейцария, как основная площадка для проведения выставки, выбрана не зря – страна не производит автомобилей, потому является самой беспристрастной, компании у нее в гостях и потому соревнуются на равных. Автосалоны проходят и в других странах, даже выпускающих машины, но там стремятся свои новинки выставить в выгодном свете, а чужие модели «отодвинуть». А Женеве все равно, кто победит: машина должна быть качественной и удовлетворять потребности целевой аудитории. Салон работает с 7 по 19 марта, но покупатели увидят новинки лишь 9 марта: два дня на выставке работают СМИ.

150 новых моделей ждут своего любителя и потребителя, 180 компаний привезли в центр Европы свою продукцию, для освещения мероприятия командировано 10 тысяч журналистов, 700 тысяч европейцев посетят салон, желая купить машину. Красивые девушки-модели на стендах дополняют собой красоту новинок автосалона, но не всем они по душе. Журналисты во время первого пресс-дня жаловались, что модели путались под ногами, демонстрировали себя, а не машины, и не давали судить объективно.