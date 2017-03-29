Грузовик «Иван» появится в России в качестве лучшего аналога «КамАЗам»

Грузовик «Иван» может появиться в России в ближайшие годы. Производство новых грузовых автомобилей, которые не должны уступать знаменитым «КамАЗам», должны наладить в ближайшее время в Тольятти. Подробности проекта пока не разглашаются.

Производство и выпуск «Иванов» планирует возглавить предприниматель Алексей Сиваков, который к текущему дню уже успел зарегистрировать в городе предприятие в формате акционерного общества с таким же названием.

Ожидается, что грузовики станут аналогом знаменитых «КамАЗов», и не будет уступать им ровным счетом ни в чем. Грузоподъемность новых российских «Иванов» будет превышать 40 тонн, а в соотношении цена/качество новые машины будут даже выигрывать у своих конкурентов из Камского автозавода.

Детали и сроки проекта пока не разглашаются. В настоящий момент эксперты АО «Иван» проводят вычисления и испытания перед стартом производства. Разработчики обещают, что производство «Иванов» поднимет уровень отечественного автомобилестроение грузового класса. Ранее президент Путин отмечал, что данная проблема в стране существует.

Примечательной особенностью автомобилей станет то, что их название будет полностью соответствовать «начинке». Производством машин будут заниматься отечественные специалисты. А уже сейчас вычислениями тоже занимаются наши инженеры. Что касается самих авто, то разработчики обещают, что примерно на 90 процентов «Иваны» будут состоять из российских комплектующих. И только некоторые отдельные детали конструкции придется привезти из-за рубежа.