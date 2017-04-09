Изменения в ПДД с 1 апреля 2017 коснутся неопытных водителей и авто с шипованными покрышками

Изменения, которые были введены в ПДД с начала апреля 2017 года, коснулись разных категорий граждан. Также некоторые правила вводятся в зависимости от комплектации автомобиля. За несоблюдение этих правил сотрудники ГИБДД вправе штрафовать водителей транспортных средств.

Одно из важнейших нововведений – нововведение о правилах вождения для водителей-новичков. Эти ограничения касаются по большей степени всего двух пунктов. Первый – неопытные водители не имеют права брать на буксир другой транспорт. Второй – неопытный водитель не имеет права перевозить пассажиров на мототранспортном средстве.

Категория «неопытный водитель» относится ко всем водителям, которые имеют стаж вождения менее двух лет. В случае несоблюдения данный нововведений сотрудники ГИБДД имеют право выписать штраф в размере до пятисот рублей.

Второе важное нововведение – опознавательные знаки. Теперь определенные категории водителей, в том числе неопытные, а также владельцы определенных транспортных средств, обязаны иметь на своих транспортных средствах распознавательные знака.

Наиболее распространенная категория – автотранспортные средства с шипованными покрышками. Автомобили, колеса которых оборудованы покрышками с шипами, обязаны иметь распознавательные знаки в виде наклеек на кузове или стекле автомобиля.

За отсутствие знака «Шипы» водителей тоже могут оштрафовать. Но, как сообщают сами автомобилисты, в первую неделю после нововведения полиция ограничивается устными предупреждениями.