Новинки Женевского автосалона 2017: 9 марта мероприятие смогут посетить любители машин

Пару дней назад в Женеве был открыт автосалон, который публика сможет посетить 9 марта. Основное внимание гостей выставки станет спортивный автомобиль.

На мероприятии будут представлено 200 экспонентов, которые были привезены из 30 стран мира. Главной новостью данного мероприятия является покупка компанией Opel французской фирмы Groupe PSA. Несмотря на это, немцами будет представлена новая версия Insignia, в конце названия машины будет добавлено Grand Sport. Стоимость новинки, отличающейся неплохим оснащением, будет от 26000 евро.

Компания Peugeot продемонстрирует публике прототип Instinct. По и мнению, данное авто олицетворяет транспортное средство, которому не нужен водитель. Для подключения машины к интернету была привлечена фирма Samsung.

Одним из главных участников автосалона является Citroen. Французская компания покажет пару концепций кроссовера.

Также на мероприятии можно будет увидеть Mercedes Benz Cars, компания представит авто G-класса, который называют «иконой бездорожья». Данная супер шикарная версия называется Maybach G650 Landaulet.

Гости Женевского автосалона смогут ознакомиться с самыми интересными новинками автомобилей популярных компаний.