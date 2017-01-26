Новый кросс-купе Audi Q8 представлен на автосалоне в Детройте

Компания Audi провела на автосалоне в Детройте презентацию концептуальной версии кросс-купе Q8. Серийная версия этой модели должна появиться в 2018 году. С ней компания выйдет для на новый для себя рынок полноразмерных роскошных вседорожников с купеобразной крышей.

Автопроизводитель позиционирует Audi Q8 concept как «самый роскошный автомобиль Audi в истории». Благодаря длинной 3-метровой колесной базе купеобразный верх модели не мешает комфортному размещению двух задних пассажиров, для которых предусмотрены индивидуальные кресла.

При создании концептуального вседорожника Audi использовала свои самые передовые, но уже готовые к серийному выпуску технологии. В их числе – самый большой на рынке проекционный дисплей, который дебютирует осенью на седане A7 нового поколения. Он использует интеллектуальную технологию дополненной реальности. Помимо этого, на концепте была представлена новая версия «виртуального кокпита» (цифровой приборной панели) с дополнительными функциями и более высоким разрешением. Еще два дисплея спереди предназначены для управления информационно-развлекательной системой и другими системами машины.

Audi Q8 concept оснащен подключаемой гибридной силовой установкой, в состав которой входят 3-литровый бензиновый турбомотор, электродвигатель и восьмидиапазонный «автомат». Суммарная отдача системы равняется 448 лошадиным силам и 700 Нм максимального крутящего момента. С места до ста километров в час прототип ускоряется за 5,4 секунды, а его скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Для сравнения, бензиновый 450-сильный BMW X6 набирает первую «сотню» за 4,8 секунды. Зато у модели Audi заявленный средний расход топлива составляет всего 2,3 литра на 100 километров. Литий-ионный аккумулятор гибрида, состоящий из 104 призматических ячеек, установлен в задней части машины. Его емкость равна 17,9 киловатт-часам, чего достаточно для передвижения кроссовера в «зеленом» режиме на 60 километров. При участии ДВС максимальный запас хода новинки достигает 1000 километров.. Полная подзарядка от устройства мощностью 7,2 кВт заминает 2,5 часа. Система полного привода quattro обеспечивает подачу тяги на все четыре колеса модели и предлагает «высшую степень контроля» на резких поворотах благодаря подтормаживанию внутренних колес.

Audi Q8 concept демонстрирует не только новые технологии, но и новый подход компании к дизайну. Модель получила переосмысленное оформление решетки радиатора с серой окантовкой и вентиляционными отверстиями сверху. Стилистически новинка перекликается с оригинальным Audi Ur-quattro 1980-х годов. В частности, у кросс-купе такие же низкие и широкие задние стойки и выдающиеся плечевые элементы над колесными арками. Снизу прототип украшают огромные 23-дюймовые диски колес и шины размерности 305/35. Помимо Audi Q8 concept, немецкая марка провела в Детройте мировую премьеру самого мощного члена семейства Q5: кроссовера Audi SQ5 TFSI с турбированным 354-сильным мотором V6.