Штрафы за отсутствие знака «Шипы» в 2017 году: полиция пока ограничивается предупреждениями

Штраф за отсутствие знака «Шипы» могут наложить сотрудники автоинспекции на российских водителей с 4 апреля 2017 года. Однако в первые дни после введения поправок в редакцию ПДД сотрудники ГИБДД зачастую ограничиваются предупреждениями.

По новому закону водители определенных транспортных средств должны в обязательном порядке использовать опознавательные знаки в случае, если это необходимо. Например, если автомобиль оснащен покрышками с шипами, об этом нужно сообщить другим водителям при помощи специального опознавательного знака. Зачастую это наклейка, которую можно купить практически в любом супермаркете или автоцентре.

Но в первые дни после введения новых правил автоинспекторы по мере возможности удерживаются от штрафов. Например, в Перми полиция пока только оповещает водителей о новых требованиях. В краевом УГИБДД объясняют: полиция осознает, что после введения новых требований прошло совсем мало времени, и не все водители успели ознакомиться с положениями. К тому же, чтобы найти и приобрести такой знак, тоже требуется время.

Дело в том, что в магазинах, после начала работы новой редакции ПДД, наблюдается большой ажиотаж на наклейки с опознавательными знаками. В Перми, как передают местные СМИ, в магазинах уже практически не найти наклейку с буквой «Ш». В Казани ситуация аналогичная. Продавцы рассказывают, что водители за пару дней раскупили все наклейки, которые были в наличии.

Напомним, что по новому закону за отсутствие опознавательного знака сотрудники ГИБДД имеют право назначить штраф в размере 500 рублей.