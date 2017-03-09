Skoda Rapid на «Geneve 2017»: компания «Шкода» немного видоизменила лифтбек

На Женевском автосалоне, который начался 7 марта, а заканчивается 19-ого, долго гадали, какие видоизменения внесла «Шкода» в свои лифтбеки Rapid. Год назад фирма обещала нечто новое и необыкновенное. На поверку это «новое» оказалось решеткой на бампере, немного видоизмененными фарами, а задние фонари автомобиля имеют секции со всетодиодом.

Покупатели из Европы решили рассмотреть новику повнимательнее – модель пока пользуется спросом и занимает седьмое место в списке самых популярных машин в РФ. А Россияне год знали того, что им предложить фирма с неплохим качеством и разумными ценами. Российские обозреватели отмечают: «умная машина» Skoda Rapid «научилась» опознавать опасность в виде встречных и попутных машин. Ей даже не надо оповещать об этом водителя – сама переключает свет с ближнего на дальний и наоборот. Кабину машины научили так же «общаться» со смартфоном владельца, слушать его команды и выводить данные на большой экран. И самое главное – машина стала мощнее – 125 л.с., а не 90 как раньше.

О биксионовых фарах лифтбека буквально ходят легенды, консультанты «Женевы» о них подробно рассказывают покупателю, не говоря одно: сколько будет стоить вся эта радость. Россиянам придется раскошелиться, потому они становятся придирчивее, когда речь идет о новинках «Шкоды, хотя в России она появится скоро. Внешне «Skoda Rapid» стала симпатичнее, хотя и прошлогодняя «красота» «Шкод» россиянам пока не приелась.