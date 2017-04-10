Стало известно, какие модели «Хендай» и «КИА» отзывают на проверку из-за дефектов в двигателях

Производители автомобилей «Хендай» и «КИА» срочно отзывают для проверки примерно полтора миллиона единиц своих автомобилей из-за серьезных дефектов, обнаруженных в моторах автомобилей. Эксплуатация отозванных машин будет прекращена в США и Южной Корее.

Примерно 1,3 млн. единиц автомобилей в Соединенных Штатах и еще примерно 170 тыс. единиц в Южной Корее снимаются с эксплуатации из-за дефектов в двигателях. Сообщается, что причиной отзыва автомобилей является возможное наличие небольших металлических частиц в конструкции двигателя. Оплошность была допущена при сборке автомобиля.

Эксперты «КИА Моторс» и «Хендай Моторс» объяснили, что мелкие металлические частицы со временем эксплуатации могут разноситься по двигателю вместе с маслом. В свою очередь в определенный момент это может вызвать остановку двигателя. Если это произойдет во время движения, то, естественно, есть риск дорожно-транспортного происшествия, что может привести к трагическим последствиям.

Все автомобили, которые попали под «санкции» производителя, были выпущены в 2011-2014 годах. Объем двигателей всех машин равен 2-2,4 литрам.

Под санкции попали следующие модели «КИА»: Optima, Sorento, Sportage; и следующие модели «Хендай»: Santa Fe и Sonata.

Производители обещают провести сервисные работы для всех автомобилей, которые имеют данный нюанс. Все работы для владельцев будут проведены совершенно бесплатно. Эксперты также рассказали, что вычислить вышеописанные проблемы с двигателем можно, обратив внимание на характерное постукивание в двигателе. Также бортовые приборы могут подавать предупреждающие сигналы.