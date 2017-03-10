Женева автосалон 2017: новинки выставки, которые в скором времени появятся в РФ

Недавно в Женеве стартовал автосалон, на котором автопроизводители разных стран представили свои новинки. Выставка продлится 11 дней.

Автосалон является одним из самых престижных шоу международного формата. Мероприятие собрало в своем зале 180 крупных фирм. По плану, гостям салона продемонстрируют 900 новым машин. По традиции любителей авто будут ждать дорогостоящие, престижные мировые модели. После открытия выставки европейскими автожурналистами была названа машина года. В текущем году ею стала Peugeot 3008. На 2-ом месте Alfa Romeo Giulia, третье место досталось Mercedes-Benz, относящаяся к E-классу.

В этом году крупные европейский автоконцерн Volkswagen продемонстрировал передовую новинку Arteon, которая сможет заменить Passat, конкурировать с моделями BMW и Audi, а именно с Grand Turismo, Sportback. Что касается цен новинок, о них пока не сообщают.

Ожидаемой новинкой на выставке стало авто Rapid от компании Skoda, данный седан был подвержен обновлению. Внешне машина особо не изменилась, но присутствуют принципиально новые решения. Сообщается, что этим летом авто будет доступно на авторынке РФ. Еще одной новинкой, которую жители России увидят в своей стране осень текущего года, является Kia Picanto.