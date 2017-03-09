Женевский автосалон 2017: доступные новинки выставки

В Европе стартовал Женевский автосалон, который продлится до 19 марта. Данное мероприятие является седьмым.

Женевский автосалон похож на неделю моды, к мероприятию приковано особенное внимание, так как здесь представлены новинки самых популярных брендов. Стоит отметить, что не все автопроизводители участвуют в представлении, так как выставка собственных образцов является очень затратной. Поэтому многие автоконцерны отдают предпочтение локальным презентациям на «собственной» территории.

Жителей РФ могут заинтересовать на выставке смогут много машин. Одной из них станет обновленный Rapid от компании Skoda. Внешних изменений практически нет, предусмотрено обновление салона, расширенна моторная линейка, имеются новые опции. К примеру, компания предусмотрела систему автопереключения света, парковочные датчики, которые расположены спереди и атмосферную подсветку в салоне. Помимо этого изменены дефлекторы воздуховодов, усовершенствован блок предназначенный для управления кондиционером.

Еще одной доступной моделью на выставке считается Dacia Logan, который также был обновлен, в РФ машина известна как Renault. Эксперты отмечают, что необходимо обратить внимание на Volkswagen Arteon, который в скором времени должен поступить на российский авторынок.