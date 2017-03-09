«Женевский автосалон»-2017 работает до 19 марта в столице Швейцарии. Основная его задача – удивлять чем-то новеньким. Этим новым стали электрические автомобили фирмы «Бентли», целевая аудитория которой – не «золотая молодежь», а бизнесмены и прочие успешные деятели. О массовом производстве электро-родстара речь не идет.

EXP12 Speed 6e – интересный концепт, и «Бентли» им воспользуется обязательно. Ведь беречь природу – это модно и современно, о таких вещах задумывается успешная и «сделавшая себя» молодежь. Одного заряда электрокара хватает на 500 километров, в машине действует так же зарядка батарей без проводов. Но такие модели быстро не разрабатываются, «Бентли» поделилась лишь идеей, а саму машину можно будет снова увидеть, опробовать и даже купить только в 2019 году. Единственное, что можно будет в скором времени купить – внешний вид электро-родстара: машины с такой «внешностью» будут работать на бензине.

У компании есть далеко идущие планы относительно электромобилей: кроссоверы — выгодные, удобные и компактные — «Бентли» видит тоже только на электричестве. Пока выручают «гибридные технологии», но эту тему надо развивать, брать лучшее из двух «миров», иначе и клиенты уйдут, и природе лучше не будет. Цель концерна – электрокар вообще без бензина.