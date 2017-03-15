Автомобильный шеф-дизайнер Карим Хабиб сменил BMW на Infiniti

Карим Хабиб, известный разработчик автомобильного дизайна, стал новым шеф-дизайнером бренда Infiniti. Компания наняла его на работу после того, как Хабиб ушел из ведущего автомобильного производителя – BMW.

Карим Хабиб по праву считается одним из лучших в своем деле специалистом. В BMW он работал после того, как в начале «нулевых» Крис Бэнгл не слишком удачно реформировал дизайн «баварского монстра».

Специалист приступит к выполнению своих прямых обязанностей в новой компании с первого июля. Отметим, что бренд «Инфинити» принадлежит компании «Ниссан», поэтому именно с руководителями «Ниссана» договаривался шеф-дизайнер.

Премиальные автомобили «Инфинити» славятся своей роскошью, качеством и дороговизной. Однако спроса на них нет, если сравнивать с другими ведущими производителями такого же класса. Приглашение на работу Карима Хабиба, как считают эксперты, призвано решить эту проблему. Не слишком привлекательный дизайн автомобилей Infiniti считается одним из факторов, который отпугивает клиентов компании. Хабиб, который вернул изысканность и традиционный стиль баварскому производителю BMW, призван разрешить этот важный нюанс.

По статистике, в Америке продажи «Инфинити» почти в 2,5 раза уступают по этому показателю «БМВ». Вряд ли Хабибу удастся реализовать весь свой потенциал в новой компании сразу же. Однако через два-три года любители автомобильных новинок вполне могут обрадоваться новому, кардинально качественному, дизайну Infiniti.