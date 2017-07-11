BLUBOO S1: цена смартфона снижена до 159,99 долларов

Смартфон BLUBOO S1 теперь можно приобрести по выгодной стоимости. Китайским производителем была запущена специальная предпродажная акция. Исходя из предложения, каждый желающий может стать обладателем передовой новинки за $159,99.

BLUBOO S1 считается передовым смартфоном с безрамочным дисплеем. Китайский производитель радует не только особенностями новинки, но и ее стоимостью. Мобильное устройство стоит на уровне $209,99. Но бренд решил запустить выгодную предпродажную акцию, исходя из которой цена новинки снижена на 50 долларов. Теперь каждый желающий может приобрести это мобильное устройство за $159,99. Но на этом производитель решил не останавливаться и заявил, что первые десять покупателей станут обладателями новинки за $79,99.

Акция стартовала 10 июля и продлится несколько дней, а именно до 14 числа этого месяца. Ознакомиться с ее условиями можно в магазине Gear Best. Также отмечается, что для тех, кто в этот период приобретет любой товар компании на сумму более $99,99, им будут предложены беспроводные наушники за $9,99, обычная стоимость которых около $35,99. Стоит отметить, что их партия ограничена, она составляет только 450 единиц. Поклонников китайского производителя ожидают и другие предложения. Так, принявшие участие в розыгрыше получат смартфон, гарнитуру и купоны на будущие покупки.

Напомним, новинка станет конкурентом для Xiaomi Mi Mix и Samsung Galaxy S8. Смартфон оснащен экраном Sharp, защитным стеклом Corning Gorilla Glass4, дисплей на 90% занимает переднюю панель устройства. Что касается задней панели, для ее изготовления использовали органическое стекло, характеризующееся способностью пропускать свет на 90%.