Цена "Айфона 8" в России стартовала с 89 тысяч рублей

Цена «Айфона 8» в нашей стране стартовала с 89 тысяч рублей при условии минимального объема памяти гаджета. Предварительный заказ телефона станет доступен с пятнадцатого сентября, а его презентация произойдет двенадцатого сентября. Особенностью нового айфона является отсутствие кнопки «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальца.

В России скоро станет возможен предварительный заказ нового «Айфона 8». Его презентация намечена на двенадцатое сентября, а предзаказ будет доступен с пятнадцатого числа этого же месяца. Начальная цена гаджета будет составлять восемьдесят девять тысяч рублей при условии минимального объема памяти.

Среди характеристик новой модели телефона можно отметить экран без рамки и отсутствие кнопки «Домой» со встроенным сканером отпечатка пальца. Статус-бар производители разделили на 2 части: в одной расположены часы, а в другой поместили значок заряда аккумулятора и уровень сигнала. Дизайн клавиатуры остался прежним.

Как сообщили из Hi-Tech Mail.Ru, минимальный объем памяти нового гаджета будет равен 128 гигабайтам. Именно за такое количество гигов восьмой айфон будет продаваться по минимальной цене в восемьдесят девять тысяч рублей. Такой же айфон, но с памятью в 256 гигабайт, будет стоить уже девяносто девять тысяч рублей. А за гаджет с 512 гигабайтами памяти нужно будет раскошелиться в сто десять тысяч рублей.