Цукерберг не согласен с Маском по поводу угрозы всему человечеству из-за искусственного разума

Марк Цукерберг готов поспорить с Илоном Маском по поводу угрозы человечеству со стороны искусственного интеллекта. Он считает безнравственными попытки Маска сделать предсказания о конце света, а электронный разум сыграет в истории планеты только положительную роль.

По сообщению «РИА Новости», создатель социальной сети «Фэйсбук» Марк Цукерберг раскритиковал высказывание главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что электронный разум несет основную опасность для выживания всего человечества на планете, поэтому правительства всех стран должны разработать программу по его контролю. Искусственный разум может серьезно исказить картину реального мира, например, через подделывание адресов электронной почты и создание фальшивых новостей.

В этом высказывании Цукерберг усмотрел попытку предсказать конец света, о чем он заявил на одной из онлайн-трансляций в «Фэйсбуке», когда кто-то из пользователей попросил его прокомментировать Маска. По мнению Цукерберга, за искусственным интеллектом — будущее, он способен значительно улучшить жизнь людей, а предрекать всем скорую гибель — это безнравственно.

Он призвал всех пользователей проследить за тем, как уже в ближайшие пять-десять лет электронный разум принесет пользу для каждого из них, например, в медицине. Ведь роботизированная медтехника сможет со 100% точностью диагностировать любое заболевание еще на ранней стадии, а самоуправляемые автомобили смогут избежать множества аварий на дорогах, которые обязательно бы произошли, если бы авто управлял человек.