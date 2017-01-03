Galaxy A3, A5 и A7 (2017): влагозащитные смартфоны показали на закрытой презентации

Влагозащитные смартфоны Galaxy A3, A5 и A7 показали на закрытой презентации в Лас-Вегасе на выставке CES-2017. Линейке среднеценовых смартфонов Galaxy A уже два года, и их основная характеристика – использование достижение «флагманской линейки» с привнесением чего-то нового. Два года назад корпус смартфонов делали из металла на фоне повсеместной любви к пластику, годом позже добавили камеру и быструю зарядку. «Микс» в разных источниках расценивают по-разному, а «Лайф.ру» не любит подобного рода «разброд».

За основу компания Samsung взяла аппараты Galaxy S7, желая пользователям линии А подарить все то, что может эта модель за небольшие деньги. По карману станет защита от пыли, поддержание двух карт, возможность оплачивать по смартфону товары и услуги. Даже дизайн А3 повторят внешний вид iPhone 7 и немного Galaxy S7, что делает его привлекательным в глазах обзоров и населения России. Но платя меньше, владелец модели линейки А теряет ряд характеристик камеры, заряжаться смартфон будет не так быстро, HD-экран не настолько мощный, как хотелось бы. Но на качестве фотографий это никак не скажется, а рассказывать откровенно про все характеристики смартфона, при этом хвастаясь, принято не у всех. Интернет-магазины уже располагают «середнячками» по 27-33 000 рублей. Они бывают разных цветов – голубыми кроме привычных розовых, черных и золотых.

Обзоры отмечают: плавать в море со смартфонами не стоит. Любая модель, даже самая «навороченная», для этого не предназначена. Самая современная защита — IP68 не позволит телефону находиться на глубине больше одного метра и дольше тридцати минут. Данная услуга поможет спасти гаджет, попавший в наполненную ванну, но нельзя им вести подводную съемку на глубине.