Смартфон Galaxy S8 не успевают получить все сделавшие предзаказ. Компания Samsung призналась, что не смогла точно рассчитать необходимый объем поставок и покупателям необходимо немного подождать. Это второй случай продления сроков поставок новых гаджетов со стороны компании.

Южнокорейская компания Samsung не смогла точно просчитать точные сроки поставок нового гаджета — смартфона Galaxy S8, о чем была вынуждена сделать официальное заявление. В нем указывалось, что покупательский спрос на новинку оказался слишком большим, и некоторые клиенты, сделавшие предзаказ, вынуждены еще подождать.

Известно, что компания начала работу по оформлению предзаказов на смартфоны еще седьмого апреля. Всем клиентам было обещано, что новинка попадет к ним в руки не позже одиннадцати дней после заказа.

Но производитель столкнулся с гигантским числом желающих — более миллиона человек, к такому количеству предзаказов они готовы не были. В Samsung признались, что не справляются не только с поставками товара, но и с обещанной выдачей подарков для первых покупателей (панорамная компактная камера Gear 360). Сославшись на дисбаланс запасов, компания объявила о продлении сроков доставки до тридцатого апреля.

Напомним, что это не первый случай, когда Samsung продлевает поставки нового гаджета. Ранее свои заказы ожидали клиенты 128-гигового Galaxy S8 Plus.

Что касается Galaxy S8, по информации от мобильных операторов, они уже зарегистрировали в сети примерно 400 тысяч новых смартфонов.