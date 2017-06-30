GODOT бурильная платформа: предприниматель Илон Маск похвастался первым отрезком туннеля для машин

Предприниматель Илон Маск считает, что дорожные пробки – бич человечества, и избавиться от них можно только отправив машины под землю, в специальные туннели. Бурильную установку, которая выкапывает туннели и укрепляет их, Илон Маск назвал «GODOT» и сейчас хвастается ее первыми успехами.

Тестовый туннель для машин, прорытый бурильной установкой «GODOT», скорее всего, находится под штаб-квартирой фирмы Илона Маска — «SpaceX». Его глубина – 4,5 метра, бурение не помешает жизни на поверхности, ширина будет примерно 8,5-9 метров, а тестовая длина составляет 15 метров.

«Метро для машин» — реальная идея, а не научная фантастика, но реализовать ее будет непросто. Бурильная машина «GODOT» предпринимателя Илона Маска бурит крепкие и надежные туннели под Лос-Анджелесом, но делает это медленно. Даже улитка, которая живет у предпринимателя, в 14 раз быстрее его детища. Помимо того, что бурение проходит медленно, оно еще и обходится очень дорого. Километр туннеля – 1 млрд долларов, по мнению автора идеи это много. Сейчас Маск ищет пути сокращения себестоимости бурения. К тому же «GODOT» — громоздкий аппарат, весящий более тонны.

О смелой идее отправить машины под землю, чтобы они на земле не мешали друг другу, предприниматель Илон Маск заговорил зимой этого года. Поначалу он смутно себе представлял, где именно он пророет «метро для машин», как будет бурить траншеи, но Илон был уверен, что трассы Лос-Анджелеса нужно разгрузить. По его идее, специальная платформа будет забирать автомобиль на поверхности и на огромной скорости 200 км/час доставлять к месту назначения без всяких пробок.