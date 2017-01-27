Игровая Sci-Fi вселенная «PARKAN.Хроника империи» запускается в Steam

Компания NIKITA ONLINE объявила об издании фантастического проекта «PARKAN: Хроника Империи» на крупнейшей платформе цифровой дистрибуции игр Steam. Огромный открытый мир, процедурно-сгенерированные звёздные системы и гибридный геймплей, в котором напряженные космические бои перемежаются перестрелками с видом от первого лица теперь доступны всем пользователям, зарегистрированным в Steam.

Запуск проекта состоялся после одобрения игры «PARKAN: Хроника Империи» пользовательским сообществом Steam в рамках программы Greenlight. По сюжету игроки перенесутся в 4097 год со дня основания колонии Лентис и очутятся в заброшенном секторе Галактики. Их ждёт путешествие на имперском истребителе Parkan с целью поиска пропавшего исследовательского звездолёта Wanderer. Но эта задача будет не из простых, ведь сейчас Parkan беспомощно дрейфует вокруг неизвестного солнца: межзвёздный прыжок вывел из строя систему дальней связи и гиперпривод. Чтобы вернуться на базу, придется восстановить способность истребителя к перелетам и обеспечить его топливом, найти новые системы вооружений и средства навигации. Но этим дело не ограничивается: каждый сможет создать эскадрилью вспомогательных кораблей-дронов, взять на абордаж враждебные старшипы, колонизировать далекие планеты, заняться торговлей или пиратством, вести дипломатические игры и даже основать собственный клан. Цель известна, но как добраться к ней — зависит исключительно от игрока.

«В 1997 году Parkan стал важной вехой для зарождающейся игровой индустрии в России и СНГ. Этот космический симулятор уже тогда опережал своё время, — говорит генеральный директор компании NIKITA ONLINE Степан Зотов. — Запуск на крупнейшей площадке цифровой дистрибуции является для нас важным, на сей раз уже издательским вкладом в долголетие этой грандиозной фантастической вселенной».