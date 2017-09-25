iPhone 8 стал громче на 25%, чем предыдущая модель

Во время презентации, на которой сотрудники компании “Apple” рассказали зрителям о всех преимуществах и достоинствах нового смартфона “iPhone 8”, они также сообщили, что новая модель может звучать на 25 процентов громче, чем предыдущая модель.

Чтобы убедиться в словах производителя, эксперты решили провести независимую проверку этого заявления. Для этого они измерили с помощью специальных приборов уровни громкости двух гаджетов. Дабы проверка была состоявшейся, они сделали измерения в разных положениях относительно динамиков. После проверки выяснилось, что новый смартфон “iPhone 8” громче своего предшественника на 2,2 децибела. Для неподготовленного уха эта разница будет едва уловимой, однако, она действительно составляет двадцать пять процентов. Это говорит о том, что производители во время презентации не стали вводить в заблуждение зрителей.

Напомним, ранее был проведен краш-тест, в котором эксперты сравнили прочность гаджетов “iPhone 8” и “Galaxy Note 8”. Сравнение получилось довольно интересным, так как оба смартфона обладают металлическим корпусом и стеклянной задней крышкой. После первого падения оба гаджета смогли нормально функционировать, однако стеклянные крышки покрылись трещинами. Падение на угловую часть корпуса не нанесло телефонам практически никакого урона, кроме нескольких царапин. С падением экраном вниз лучше всего справился “Samsung”, его стекло треснуло только по углам, в то время как экран “iPhone” полностью покрылся трещинами. После чего оба гаджета были брошены на металлическую поверхность десять раз. Самсунг после этих падений остался в рабочем состоянии, а вот “iPhone” завис, что делало его эксплуатацию невозможной.