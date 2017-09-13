iPhone X Apple: пользователи соцсетей с юмором встретили появление гаджетов нового поколения

Пользователи соцсетей с юмором приняли презентацию таких гаджетов как «iPhone Х», новые «умные» часы от «Apple» и смартфоны с зарядкой без провода. Юзеры понимают, что три новые модели смартфона многим будут не по карману. А «iPhone Х» – продукт нового поколения, продавать его дешевле чем за $1000 просто нет смысла. Россияне шутят, что придется почку продать ради нового чуда от «Apple».

Россияне внимательно следят за всеми новинками корпорации «Apple», но понимают, что чем дальше – тем больше продукция компании Стива Джобса становится им не по карману. По сравнению с новеньким «iPhone Х» вся «яблочная продукция» российских юзеров – вчерашний день, но лишних тысячи долларов на последнюю «восьмерочку» у людей нет. Чья-то неудачная шутка «продам почку ради нового айфона» скоро станет мемом, в то же время компания «Apple» не видит смысла продавать последнюю новинку дешевле: не окупятся все высокие технологии, использованные при создании смартфона.

Шутка о продаже почки ради нового айфона — на первом месте в Рунете, а шутка о людях, которые ради новинки возьмут кредит и влезут в баснословные долги – на втором. Найдутся те, кто влезет в долги ради восьмого айфона и двух вариаций седьмого, и, помимо ипотеки и кредита на машину, будут тянуть неподъемную сумму в $1000. Но у большинства россиян – правильные приоритеты: они предпочитают накопить на «iPhone 5S» вместо того, чтобы влезать в долги, рискуя остаться без квартиры. Все равно новые смартфоны быстро выходят из моды – появляются новейшие вроде «iPhone Х».

Нововведение со сканером лица вместо отпечатка пальца не все потребители поняли и приняли, в связи с этим появилось немало шуток и мемов. Пользователям Сети стало интересно, как с новым гаджетом будут управляться скромные мусульманки в парандже и безликие наемники из «Игры Престолов». Тем более, на презентации «умный» «iPhone Х» не узнал своего нового владельца именно в лицо.