Каждый пятый самолет Sukhoi SuperJet 100 содержит опасный дефект

Каждый пятый самолет Sukhoi SuperJet 100 в России и Мексике содержит опасный дефект в хвостовом стабилизаторе. Это делает воздушное судно опасным в эксплуатации, и 20% бортов Sukhoi не летают. «Ведомости» и «Полит.ру» пишут, что борта простоят до февраля на земле, а потом будут решать, как быть с бракованными бортами.

Всего в мире насчитывается немного самолетов Sukhoi SuperJet, около ста, при этом летают только 87, а остальные балластом стоят на земле. Мексика и Россия эту проблему видят по-разному. «Аэрофлот», наученный горьким опытом крушений самолетов, не дал добро на целый ряд рейсов, а мексиканцы спокойно летают, не боясь за свои жизни. В РФ посчитали, что лучше не попасть в Ростов-на-Дону или Сыктывкар, чем повторить судьбу Ту-154 над Черным морем. Компанию «Гражданские самолеты Сухого» ждут проверки и подробное инструктирование.

О том, как решают проблемы с неполадкой в хвосте мексиканцы, пишет журнал «Экономика и жизнь». Они выявили, что «непонятной аномалией» страдает половина их самолетов Sukhoi SuperJet 100, 11 из 22-х. Но Мексика отремонтировала судна даже раньше запланированного срока, и лайнеры снова вернутся на линии и в рейсы. К РФ Мексика за бракованную продукцию претензий не имеет, но специалистов из компании «Сухой» к себе выписала. Пусть инженеры и техники на практике видят, в чем была ошибка.