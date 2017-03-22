Компания Apple анонсировала новый iPad

Американский бренд официально представил свою новинку, которой стал новый планшет, пришедший на смену Air2.

Компания похвасталась обновлением линейки планшетов, анонсировав новый гаджет. Сообщается, что модель получила простое название iPad. Внешний вид устройства не будет отличаться от его предшественника, но имеются некоторые отличия. Так, компания для нового гаджета использовала 64-битный процессор Apple А9, а также сопроцессор М9.

Новинка характеризуется наличием сенсорного экрана, размер которого составляет 9,7 дюймов, а разрешение – 2048х1536 пикселей. Для удобства пользователей предусмотрено две камеры, основная на 8 Мп и фронтальная 1,2 Мп. Еще одним отличием от предшественника, является то, что новинка будет представлена в популярном, полюбившемся поклонникам бренда, цвете «розовое золото». Вес гаджета 469 гр, а ширина 7,5 мм, это немного больше, чем у Air2. Обойдется устройство минимум в 329 долларов.

Напомним, бренд решил представить iPhone7 в красном оттенке. Это мобильное устройство характеризуется наличием кнопки «домой», отличается водонепроницаемостью. В смартфоне не имеется разъем, предназначенный для наушников.