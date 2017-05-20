Мегафон: проблемы с голосовой связью и другими услугами оператора сегодня полностью устранили в столице. Как рассказали в компании, причина проблемы была во внезапном сбое в программном обеспечении при обработке данных. Помимо Москвы связь удалось восстановить и в Поволжье.

По сообщению ИА ТАСС, оператор сотовой связи “Мегафон”, после вчерашнего обрушения связи, полностью восстановил голосовую связь, доступ к мобильному интернету и СМС для жителей Москвы. Также доступ ко всем мобильным услугам “Мегафон, восстановлен и в восьми регионах Поволжья. Напомним, что вчера вечером в сети “Мегафон” произошел глобальный сбой, послуживший причиной отключения голосовой связи. По мнению руководства самой компании — это самая крупная авария за последние несколько лет. О появившихся проблемах стали сообщать жители Самары, Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода и других городов.

В компании пояснили, что произошел сбой в программном обеспечении системы обработки данных. Образовавшаяся большая нагрузка на нее и привела к нарушению нормальной работы мобильной связи. Известно, что на данный момент, разработчики сдавшего сбой программного обеспечения, компания Hewlett Packard, работают над устранением своей ошибки. Компания “Мегафон” ждет от них первых результатов и находится с разработчиками на постоянной связи.

А пока инженеры “Мегафона” пытаются перераспределить нагрузку с нерабочих систем на другие. Компания обещает ликвидировать все последствия аварии за несколько часов.