Мегафон продал около 40 тыс. комплектов Life Control для «умного дома»

«Мегафон» запустил продажи компонентов системы так называемого «умного дома» Life Control. За один месяц продаж компонентов системы компания реализовала порядка сорока тысяч комплектов. Первые продажи были запущены в крупнейших российских городах еще в декабре прошлого года.

Представитель компании Юлия Дорохина рассказала, что выручка от продаж этой комплектации составила примерно 600 миллионов рублей, что равно примерно одному проценту от общего квартального дохода.

Отныне продажи системы Life Control стартуют в сорока шести городах России, в которых численность населения превышает 450 тысяч человек. Тестовая реализация компонентов системы оказалась успешной. По данным Дорохиной, с каждым месяцем объемы продаж росли примерно в полтора-два раза. Начинающий комплект для «умного дома» стоит около пятнадцати тысяч рублей. Компания надеется, что к концу текущего года, если продажи продолжатся такими же темпами, количество пользователей Life Control достигнет двухсот тысяч человек.

Стандартный комплект системы «умного дома» за 15 тыс. рублей включает в себя всего несколько комплектующих. В первую очередь это регулятор всей системы, а также датчики движений и протечки воды и так называемая «умная розетка». Более широкая комплектация обойдется в более серьезную сумму.

К примеру, за отдельную плату можно также приобрести в дополнение к комплекту WiFi-видеокамеру, датчик ухода за растениями или датчик дыма. В целом, «Мегафон» предлагает клиентам до двенадцати различных комплектующих.