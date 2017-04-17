Минобороны запустило виртуальные экскурсии на военную базу «Арктический трилистник»

Военная база «Арктический трилистник» стала доступна для просмотра в 3D-режиме. Виртуальная экскурсия доступна на официальном сайте российского оборонного ведомства. Сама база находится на острове Александры в Арктике и функционирует в экстремальных климатических условиях.

Как сообщает РБК, Минобороны представило военную базу впервые. Ранее изображения и тем более виртуальные экскурсии по базе не были доступны пользователям. На портале оборонного ведомства сказано, что теперь интернет-пользователи имеют возможность увидеть непосредственно саму базу, а также ознакомиться с условиями, в которых живут и работают военные.

Сама по себе арктическая база представляет собой широкий комплекс сооружений. «Трилистник» способен самообеспечиваться и функционирует без сторонней помощи. В состав комплекса, в частности, входят жилые помещения, здания специального назначения, энергоблок, гаражи, различного рода склады. В некоторые из зданий действует особый режим допуска.

В сообщении Минобороны к гражданам сказано, что при помощи виртуальной экскурсии все желающие могут ознакомиться с моделью базы, а также оценить, в каких трудных климатических условиях живут военные специалисты, но насколько созданные базой условия являются комфортными и пригодными к работе.

По данным Министерства, данная база работает в целиком автономном режиме, и рассчитана на состав из 150 человек. Они живут и работают на базе в течение 1,5 лет, после чего их сменяют другие военнослужащие.