Музыка ВКонтакте стала более доступной. Впервые за последние 10 лет музыкальный раздел на всех платформах был полностью обновлен. Теперь любители музыки могут создавать для себя личные плейлисты, рекомендовать их друзьям, прослушивать музыку друзей, публиковать их в группах и на страницах.

Администрация соцсети ВК впервые за последние 10 лет полностью обновила музраздел на всех платформах. Теперь пользователи ВК имеют возможность добавлять к себе в лист не только музыкальные произведения своих друзей, но и поп-звезд, сообществ и даже администрации ВК. Все подборки теперь отправляются через личные сообщения, публикуются на странице или в группе.

Специальная система личных рекомендаций будет подвергать анализу все ранее прослушанное пользователем, включая его подписки, чтобы потом рекомендовать ему музыку по его вкусу. Для всех новых и неизвестных музыкантов обновление приготовило подарок. Их песни будут показываться в особом блоке для рекламы.

Андрей Рогозов, управляющий директор соцсети, пояснил, что в ВК сидят люди с очень разными музыкальными вкусами, для которых песни и музыка — неотъемлемая часть жизни. Теперь они смогут создавать тематические музыкальные сообщества, искать редкую и старинную музыку и делиться ею без ограничений.

Напомним, что в прошлом году United Music Agency и ВК заключили деловые соглашения с главными международными правообладателями музпродукции. В том же году возможность прослушивать музыку снова получили пользователи приложения ВК для iPhone.