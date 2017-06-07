Nimses: что представляет из себя новая социальная сеть

Nimses является новым проектом от украинских стартаперов. Социальную сеть сравнивают с Инстаграм, но передовая программа отличается привязкой действий к внутреннему социальному капиталу, который исчисляется нимами.

В современном мире постоянно придумывают что-то новое, увлекательное. Одной из таких новинок является социальная сеть Nimses. Программа имеет качественный дизайн, позволяет заводить массу новых знакомств. Многие сравнивают сервис с Инстаграм, здесь даже имеется такие же фильтры для фото. Особенностью программы является привязка действий пользователя к социальному капиталу внутри соцсети, который исчисляется нимами. Каждую минуту данная валюта увеличивается на один ним. К примеру, чтобы опубликовать запись пользователю необходимо иметь на счету 100 нимов, для оценки чужого снимка – 10-100 нимов, в зависимости какую цену поставил сам автор.

Капиталом можно делиться с пользователями сервиса, которых можно найти благодаря рейтингу популярных постов. Общая лента в сети привязана к геолокации. Разработчики утверждают, что при написании новой записи ее должны будут увидеть пользователи, находящиеся в радиусе 2 км. В столице РФ на такой площади помещаются до 800 пользователей социальной сети.

В скором времени можно будет совершить обмен нимов на товары, услуги. Сейчас разработчики работают над тем, чтобы обналичивать капитал из сервиса. Но эта возможность станет доступной не ранее 2018 года, ей смогут воспользоваться пользователи, набравшие более 43000 нимов. Проект уже успели поддержать звезды украинского шоу-бизнеса.