Nokia 3310: сколько будет стоить легендарная версия «старого друга»?

Корпорация HMD Global, выкупившая права на телефоны «Nokia», пообещала, что «Nokia 3310», а так же «Nokia3» и «Nokia5» будут вполне бюджетные. «Старых друзей» не предают, потому цена на них будет адекватной. Гости Всемирного Конгресса, который проходит в Барселоне, оценили как «перезагрузку старого», так и нововведения в дизайн телефонов.

Конечные, новые «Нокии» не будут точной копией аппаратов из «лихих 90-х»: у современного потребителя большие запросы — дисплей обязательно должен быть QVGA, не меньше 2,4 дюймов, слот для карты памяти, как минимум две камеры. МРЗ-плеер тоже предусмотрен, а разбираться со сложной «начинкой» поможет Google Assistant. Но дань ностальгии – встроенная игра «Змейка» наверняка понравится поклонникам «Nokia», так же вернутся некоторые «старые» рингтоны. Скоро «ремейк» появится в продаже, уже во втором квартале 2017 года, а запросят за этот «экономвариант» не больше 3000 рублей.

Цвета, в которых представлены «обновленные аппараты», вызовут умиление у всех «любителей старины». Не будет «благородных металликов» — только глянцевые желтый и красный, серый, темно-синий. Аппараты прошли тестирования, при чем для сравнения были выбраны «седьмые» айфоны. Дизайн-дизайном, а по характеристикам телефон, «неубиваемый и воскресший», не должен проигрывать и уступать «яблочной продукции». На одном из видео в «Nokia 3310» стреляют из пистолета, в то время как смартфон страшно даже уронить на пол.