Nokia 3310 возвращается на рынок: в Барселоне планируют представить миру обновленную «неубиваемую» модель

Легендарный мобильный телефон Nokia 3310 возвращается в продажи. Компания HMD Global Oy, которая в прошлом году объявила о поглощении бренда Nokia, уже анонсировала выпуск знаменитой модели.

Информацией на этот счет поделился блогер Эван Бласс, который, как правило, часто делится с общественностью утекшей информацией о брендах. При этом никакой подробной информации о возвращении модели 3310 на рынок нет.

HMD Global планирует представить миру современную модель 3310 уже в феврале этого года. Предположительно, произойдет это на тематическом мероприятии в Барселоне. Известной на текущий момент остается только предположительная цена телефона. Предположительно, обойдется знаменитая модель своим покупателям всего в 60 долларов.

Компания Microsoft владеет брендом мобильных телефонов Nokia с 2014 года. В прошлом году права на производство перешли к крупной компании HMD Global Oy.

Телефон Nokia 3310 считается едва ли не самым главным символом производителя. Он получил широкую популярность среди пользователей, был знаменит своими некоторыми характеристиками. В частности, модель славилась своей «неубиваемостью». Телефон можно было использовать как подручное средство для различных целей. При этом он мог пережить десятки падений и отделаться только парой царапин. Кроме того, эта модель знаменита также долговечностью своей батареи, которая могла работать неделями без подзарядки.