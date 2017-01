Носимые устройства Samsung теперь совместимы с iOS

Пользователи операционной системы iOS получили возможность подключить к своим мобильным устройствам «умные» часы Samsung Gear S3, Gear S2 and Gear Fit2.

Компания Samsung Electronics объявила о совместимости последних линеек носимых устройств Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2 с операционной системой iOS. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE (под управлением операционной системы iOS 9.0 и выше).

Теперь пользователи могут загрузить приложение Samsung Gear S для Gear S2 и Gear S3 или приложение Samsung Gear Fit для Gear Fit2 на совместимых устройствах iOS через Apple App Store. В приложениях будет доступна пошаговая инструкция для подключения к носимому устройству Samsung.

«Мы стараемся постоянно совершенствовать пользовательский опыт с нашими устройствами и тщательно изучаем желания потребителей. Многие пользователи хотели бы получить доступ к нашим передовым носимым технологиям с платформы iOS, – сказал Янгхи Ли, исполнительный вице-президент по глобальному маркетингу и мобильным коммуникациям в Samsung Electronics. – Совместимость операционных систем Android и iOS с последними линейками носимых устройств Gear предоставляет пользователям доступ к широким возможностям экосистемы Samsung Galaxy».

Пользователи iOS смогут оценить стильный дизайн Samsung Gear S3, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также встроенные GPS, датчик высоты, барометр и спидометр. Все это доступно в двух моделях – Gear S3 frontier с прочной конструкцией для активного образа жизни, а также Gear S3 classic, воплощающем элегантный стиль роскошных часов. Пользователи также смогут отслеживать свою физическую активность с помощью таких параметров, как дистанция, пройденный маршрут, скорость, количество сожженных калорий и пульс, демонстрируемых на часах.