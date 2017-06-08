Новая социальная сеть Nimses платит пользователям «нимами» за пребывание в ней

Создатели новой социальной сети Nimses уверены, что время – деньги, и потому платят пользователям за каждую минуту пребывания в ней один «ним». В соцсети Nimses, как и в «Инстаграме» или «Вконтакте», можно дружить, общаться и зарабатывать при этом внутриигровую валюту – «нимы».

За прожигание времени в привычных сосцсетях денег не платят, а «лайки» под новыми фото быстро забываются и теряют актуальность. Современную молодежь часто ругают за бесцельность и непонимание того, что время должно оплачиваться. В сутках 1440 минут, и пользователь, который пришел в новую соцсеть, получит базовый капитал – 1440 нимов. Нимы капают даже тогда, когда приложение закрыто. Но за каждое действие придется расплачиваться этими нимами: если чей-то пост понравился – придется заплатить за «лайк», чтобы запостить свое новое фото – выложить сразу сто нимов. Получается, что люди, у которых интересная жизнь, будут все время наживаться на контенте, а юзеры с банальными постами и посредственными фото – только платить другим. Сто нимов, потраченные на пост с красивой фотографией быстро окупятся: нимы идут не в пользу администрации соцсети, а на счет юзера с интересной жизнью и популярным контентом.

Одной из особенностей сети Nimses является и то, что она украинская. Каждый юзер в ней должен дружить в первую очередь с украинцами, поэтому он привязан к текущему месту проживания. В ленте будут только посты людей из его города или из соседних. Но никто не помешает юзеру знакомиться и с людьми из других стран.

Изначально предполагалось, что нимы – внутриигровая валюта и за пределы соцсети она не выйдет. Но за нимы скоро можно будет купить материальные вещи в Киеве – ими уже расплачиваются за кофе. Даже если это рекламная акция, то очень хорошо придуманная: юзеры буквально ломятся туда, где за развлечение платят деньги. В работе сети наблюдаются перебои из-за наплыва желающих зарегистрироваться в ней.