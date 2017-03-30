Новый Samsung Galaxy s8 высмеивают в социальных сетях

Новые смартфоны Samsung Galaxy s8 и s8+ высмеивают и критикуют в соцсетях. У потребителей нет доверия к продукции фирмы: в прошлом году гаджеты s8 взрывались в руках у людей, потому над презентованными аппаратами издеваются, обзывая «бомбой».

Страшно доверять производителю, чьи аппараты калечили детей, поражая лицо и обжигая руки. Неудивительно, что компания «Samsung» подвергается насмешкам: юзеры интересуются, снижен ли у аппарата «осколочно-фугасный эффект», и правда ли, что в Харькове склад боеприпасов взорвался из-за нового телефона. Обозленного покупателя волновал не плоский экран, не характеристики и функции, а вопрос «взорвется или нет» и какой радиус поражения у этой «бомбы». «Досталось» и модели s8+, которая попала под раздачу: на «умный» Bixby компания сделала большую ставку, модель должна держать под контролем всю технику компании «Samsung» в доме. Но утраченное доверие невозможно восстановить за один день: шутники уверены, что новый Bixby ворует по ночам продукты в «умном» холодильнике. Слишком широкий экран моделей потребителю тоже не понравился.

В свое время корпорация «Samsung» вынуждена была забирать обратно флагманы Galaxy Note 7 и возвращать деньги в полном объеме: аппараты воспламенялись. Сейчас в Galaxy s8 можно поступить аналогично спустя три месяца, хотя дефект устранен. Если за три месяца новинка, презентованная 29 марта, надоест или разонравится, компания вернет стоимость покупки. Шаг уже назван беспрецедентным: обычно есть две недели, чтоб вернуть продукцию производителям, назвав при этом ряд обоснованных причин. На данный момент информация не подтверждена официально, но чего не сделаешь ради доверия.