Новый современный истребитель Миг-35 нарушает законы физики

Истребитель МиГ-35 становится с каждым годом все мощнее, функциональнее и современнее. Теперь он может поражать цели как на земле, таки и на воде и в воздухе. На конец января намечена презентация машины, которая должна вызвать гордость россиян за отечественную авиацию.

В Подмосковье, в летно-испытательном комплексе Третьяково, произведут выкатку первого самолета. Он будет презентовать умения и возможности всей серии нового МиГа. Весь 2017 год уйдет на опытно-конструкционные работы, и только к 2018 году новые МиГи поступят в ВВС РФ. Изначально самолеты создавались на экспорт для стран вроде Индии – российские самолеты охотно берут, поскольку они сочетают в себе возможности и сравнительно небольшой вес. Конкуренция в авиастроении очень высока, но России не желает уступать этот сегмент рынка никому. Ее самолеты должны опережать время и нарушать все законы физики.

МиГ-35 отличается от своих предшественников тем, что одноместный вариант ничем не отличается от двухместного по функциональности. По словам эксперта Владимира Карнозова, привычный и используемый Россией МиГ-29 давно устарел, он создается по образцам 1982 года. 35-ая модель МиГа способна поражать как управляемыми, так и неуправляемыми бомбами и ракетами, а платформа на авианосцах для МиГа-29 новому истребителю подходит. Радиолокационная станция станет «изюминкой» машины, тем, что отличает ее от отечественных и зарубежных аналогов.