Новый Volkswagen Tiguan доступен для заказа в автосалонах «АВТОРУСЬ»!

Дилерские центры «АВТОРУСЬ» открывают прием заказов на новый Volkswagen Tiguan! Вскоре клиенты смогут лично познакомиться с новинкой и испытать в действии автомобиль, уже ставший обладателем престижных наград. Самый популярный компактный кроссовер в Европе взял курс на Россию.

В пятый раз c момента выхода на рынок Tiguan одержал победу в категории «Автомобили повышенной проходимости и SUV стоимостью до 30 000 евро» по версии читателей Auto Bild Allrad*. А экспертное жюри Совета по дизайну Германии присудило ему премию German Design Award 2017 в номинации «Транспортные средства»**. Совсем скоро российским поклонникам Volkswagen представится шанс оценить инновации, позволившие Tiguan выйти в лидеры своего сегмента. Автомобиль стал легче и практичнее: увеличилось пространство в салоне и багажном отделении, а экстерьер выглядит более динамичным благодаря современным дизайнерским решениям. Уже в базовой версии Trendline кроссовер оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. В комплектациях Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары и хромированные элементы декора. Отдельного внимания заслуживает новая линейка двигателей, в которую вошли четыре бензиновых мотора — 1,4 л (125 л.с.), 1,4 л (150 л.с.), 2,0 л (180 л.с.) и 2,0 л (220 л.с.), а также один двухлитровый дизель, развивающий 150 л.с. Высочайший комфорт и максимальное удовольствие от поездки обеспечит система постоянного полного привода 4MOTION, которая теперь сочетается и с двигателем 1.4 л. Тем, кто готов к серьезным путешествиям, «АВТОРУСЬ» предложит особые условия покупки Volkswagen Tiguan с набором функций для бездорожья. В него вошли пакет Offroad, который обеспечивает увеличенный угол въезда (24 градуса), ассистент движения на подъеме и спуске для версий с полным приводом, а также дополнительные параметры управления для цифровой приборной панели Active Info Display. Стоимость модели стартует с отметки 1 459 000 рублей.

Оставить заявку на приобретение нового Volkswagen Tiguan и записаться на тест-драйв можно в автосалонах компании «АВТОРУСЬ»: • г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32, тел.: +7 (495) 276-29-29, • г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2В, стр. 1 (95 км МКАД), тел.: +7 (495) 598-58-58, • г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, тел.: +7 (495) 276-25-25.