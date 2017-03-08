Особенности новинки Nintеndo Switch

Новинка Nintеndo Switch привлекает внимание геймеров благодаря возможности играть в любом желаемом месте. Гаджет напоминает планшет, имеет массу положительных сторон.

Основой устройства является сенсорный экран, на его корпусе находится специальный отсек предназначенный для картриджей, подставка, для установки новинки на горизонтальную поверхность. Производитель установил отсеки, они расположены сбоку, куда вставляются элементы геймпада. Данная особенность характерна для портативных консолей. Что касается размеров, он впечатляет любителей игр, так как во время игры экран гаджета кажется большим. Несмотря на это, устройство не ощущается тяжелым. Имеющиеся стики отличаются удобством, кнопки комфортно расположены, быстро реагируют на нажатие. Конструкция новинки устанавливается в док-станцию, работающую с помощью провода, а на телевизор изображение выводится через кабель HDMI. Что касается данной станции, она отличается удобством, провода не мешают, их можно убрать в специальный отсек расположенный сзади.

Сообщается, что игры также можно скачивать через магазин консоли. Еще одним интересным моментом является то, что производители сделали картриджы горькими, чтобы предотвратить их попадание в рот детей.