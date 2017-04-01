Полная характеристика нового флагмана Huawei Honor 8 Pro

Недавно появилась новость о выпуске компанией Huawei флагмана Honor V9 на мобильном рынке других стран. Новинка будет представлена под именем Honor 8Pro. Анонс китайского бренда намечен на начало текущего года, а именно 5 числа.

На русском интернет-ресурсе компании была опубликована подробная информация о новинке, в которой рассказывалась ее полная характеристика. Смартфон оснащен металлическим корпусом, имеющий закругленные края. Дисплей характеризуется размером в 5,7 дюймов, его разрешение на уровне 2560х1440 пикселей. Компания использовала для модели процессор Kirin 960, его частота составляет 2,4ГГц. Что касается оперативной памяти, флагман может похвастаться ее размером в 6 Гб. Для хранения пользователем данных внедрено 64 Гб ПЗУ, предусмотрено также расширение памяти картой microSD, что позволит увеличить размер хранилища до 256 Гб.

Работа мобильного устройства осуществляется под ОС Android7.0 Nougat, характеризующаяся оболочкой EMUI 5.0. Изюминкой модели является наличие двух основных камер по 12Мп. Фронтальная камера оснащена 8Мп, предназначена для селфи. Благодаря мощной батареи в 4000мАч, флагман сможет работать длительное время без дополнительной подзарядки. Для безопасности бренд внедрил сканер для отпечатков пальцев, он находится на задней панели.

Что касается точной цены на новинку, ее пока не разглашают. Стоит уточнить, что модель Honor V9 можно приобрести за $440, возможно эта цифра будет использована и для Honor 8 Pro.