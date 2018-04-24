Пользователи Instagram массово пожаловались на сбои в работе сайта

Микроблог Instagram оказался недоступен для большого количества пользователей со всего мира, в том числе и в России. Проблемы возникают как при попытке зайти на сайт через мобильное приложение, так и в веб-версии.

Пользователи со всего мира массово пожаловались на сбои в работе микроблога Instagram днем во вторник, 24 апреля. При попытке открыть сайт юзеры сталкиваются с сообщением о проблеме с IP-адресом.

Судя по всему, проблема никак не связана с действиями Роскомнадзора, который блокирует миллионы различных IP-адресов, поскольку жалобы поступают от пользователей из разных уголков планеты.

Так, проблемы в работе сайта наблюдают британские, французские, американские, японские и даже австралийские интернет-пользователи. Также проблемы наблюдаются и среди российских юзеров. Отмечается, что сайт оказывается недоступным в разных случаях и при попытке войти через приложение для смартфона, и при открытии сайта в веб-версии.

В пресс-службе компании пока никак не отреагировали на проблему. Стоит отметить, что это не первый глобальный сбой в работе Instagram – в феврале сайт тоже не работал у большинства пользователей.