Предзаказ iPhone 7 (PRODUCT)RED™ Special Edition в России стартует 24 марта в 18:01 МСК

Многообещающий «красный Айфон» действительно поступает в продажи – компания Apple объявила выпуск iPhone 7 лимитированной линейки RED. Российские любители «яблочной продукции» смогут заказать оригинальный красный гаджет уже спустя два дня.

Слухи о выпуске красного «Айфона» ходили вокруг Apple с начала текущего года. Ранее компания уже производила красную продукцию, однако красный смартфон должен был появиться впервые. Прежде можно было заказать, например, красный плеер или некоторые аксессуары.

Красная продукция в компании носит характерный подтекст. Apple пытается таким способом привлечь внимание к проблеме СПИДа. Часть выручки от продаж новых гаджетов пойдет в Фонд борьбы с этим заболеванием.

Новая линейка RED будет включать в себя и iPhone 7, и iPhone 7 Plus. Красные смартфоны будут выпущены в ограниченном количестве. Поэтому купить такой смартфон окажется не легким делом. Сделать предзаказ на iPhone RED в России можно будет уже через два дня. Официальные продажи стартуют 24 марта с 18:00 по времени Москвы.

Цена на такие гаджеты будет «кусаться». Так, iPhone 7 можно будет заказать за 61 тысячу рублей. Соответственно более габаритный iPhone 7 Plus будет стоить ровно на десять тысяч рублей больше.

Кроме расцветки, iPhone новой линейки не будут отличаться от своих недалеких предшественников ровным счетом ничем.