Преимущества новинки Samsung Galaxy S8

До официального анонса новинки от Samsung осталось всего две недели. Компания представит флагман Galaxy S8.

Новинку рассматривают, как самое передовое устройство фирмы, а также она относят к одному из лучших в экосистеме Android. Некоторые эксперты сравнивают модель с iPhone7. Необходимо отметить, что компания всегда делает акцент на «начинке» своих гаджетов, поэтому новинка не станет исключением. В ней сочетается последние достижения техники.

Флагман сохранит узнаваемый дизайн, в новинке присутствует обтекаемый экран, фирма отказалась от логотипа, находящегося на передней панели. Экранный размер составляет 5,8 дюймов, а разрешение опередило смартфоны Apple – 2560х1440 пикселей. Изюминкой модели станет наличие сканера глазной оболочки, который предназначен для процесса разблокировки устройства. Благодаря специальному рабочему режиму, имеется возможность превратить гаджет в ПК. Ожидается, что вместе с флагманом выйдет док-станция. Необходимо отметить, что в смартфонах яблочного бренда не имеется режима, предусматривающего управления производительностью. А в модели S7 присутствует режим «Игры», «Высокой производительности», в новинке этот список пополнят также «Звериным режимом».