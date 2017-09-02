Презентация iphone 8 состоится 12 сентября в Калифорнии

Концерн Apple подтвердил информацию о том, что презентация нового смартфона iphone 8 состоится в Купертино (Калифорния). Помимо новейшей продукции фирма Стива Джобса презентует свой новый кампус. Кроме iphone 8 будут презентованы «седьмые» модернизированные IPhone, кинотеатр Apple и даже часы.

Журналисты США получили официальное приглашение на презентацию Apple на 12 сентября. Компания не уточняет место проведения, отлично зная, что пресса давно в курсе – концерн построил себе новую площадку для презентаций в Калифорнии, в городе Купертино, и приглашает всех «к себе», в новый кампус. Фирме будет что показать – она разработала новый iphone 8, видоизменила iphone 7, создав вариант S и вариант Plus, а любители посмотреть кино познакомятся с кинотеатром Apple. Но «гвоздем программы» все равно будет iphone 8: фирма решила, что он будет узнавать хозяина по скану лица.

У первого смартфона, выпущенного в 2007 году, в этом году юбилей, и потому его круглую дату фирма Apple решила встретить выпуском «восьмого» смартфона. За десять лет фирма совершенствовалась, накапливала опыт, модели смартфонов становились все более «умными», новая модель iphone 8 узнает хозяина уже не по отпечатку пальца, а по скану его лица. Практически от всех неудачных идей и пережитков прошлого вроде кнопки Home компания отказалась, алюминиевого корпуса это тоже касается.

Спустя десять лет, компания Apple решила отказаться от всего привычного, глядя в будущее, это и делает ее новую продукцию уникальной. На смену жидким кристаллам пришли усовершенствованные технологии, они помогут безрамочному экрану смартфона не так быстро разряжаться. Задняя панель айфона будет сделана из стекла, что поможет владельцу модели зарядить ее без проводов.