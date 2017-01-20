Процессоры Samsung Exynos помогут модифицировать информационно-развлекательные системы автомобилей Audi

Samsung Electronics, глобальный лидер в сфере передовых полупроводниковых технологий, примет участие в программе Audi Progressive SemiConductor Program (PSCP). В ее рамках компания будет поставлять процессоры Exynos, а также собственную систему на кристалле для информационно-развлекательных центров в автомобилях Audi.

Программа PSCP была запущена Audi в 2010 году, для того чтобы быстро внедрять новейшие технологии, соответствующие высочайшим стандартам выносливости, производительности и качества автомобилей производителя. Как ключевой партнер программы Samsung будет поставлять для информационно-развлекательных систем Audi нового поколения флагманские процессоры Exynos.

«Процессоры Exynos подтверждают ведущие позиции Samsung как провайдера производительных и надежных технологий, а также инновационных упаковочных решений, – сказал Альфонс Пфаллер, руководитель подразделения разработки информационно-развлекательных систем Audi. – В рамках программы PSCP, вместе с Samsung мы будем работать над тем, чтобы предоставить автовладельцам системы развлечений того высокого уровня, который они ждут от бренда Audi».

«Мы очень рады внести свой вклад в развитие передовых автомобильных технологий, – сказал Чарли Бэй, исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам подразделения System LSI Samsung Electronics. – Мы в Samsung сделаем все возможное, чтобы предоставить Audi надежное и мощное решение, которое обеспечит клиентам компании еще большее удовольствия от вождения».

Флагманские процессоры Exynos поддерживают несколько операционных систем, а также режим «картинка в картинке» и могут работать на четырех разных доменах и установленных в автомобиле экранах одновременно. Производительность вычислительной и графической систем процессоров Exynos обеспечивает высокое качество графического интерфейса дисплеев и вовлеченность пользователей.

С 2010 года на базе процессоров Samsung Exynos работают мощные умные устройства – от смартфонов и ноутбуков до навигационных систем, – которые неизменно пользуются популярностью у пользователей. Передовые технологии Samsung, оптимизированные для автомобилей, обеспечат клиентам Audi первоклассную производительность для более безопасного и приятного вождения.