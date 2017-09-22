Путин Яндекс: российский лидер впервые посетил штаб-квартиру компании

Впервые за всю историю существования “Яндекса” Владимир Путин посетил штаб-квартиру компании. Там российский лидер пообщался с работниками главного офиса, а также увидел голосового помощника – “Алису”.

Вместе с Владимиром Владимировичем по офису прошелся генеральный директор “Яндекса” в России – Александр Шульгин. Во время своего визита Владимир Путин познакомился с новой разработкой – голосовым помощником, которого разработчики назвали “Алиса”. Как рассказал президенту один из работников компании, этот голосовой помощник способен синтезировать речь, отвечая на поисковый запрос пользователя, а также вести диалог. Чтобы проверить это, Путин обратился к “Алисе”, поинтересовавшись у неё, как она себя чувствует и не обижают ли её. “Алиса” уверила российского президента в том, что у неё всё хорошо. Она также добавила, что сейчас занимается рассматриванием фотографий котов, отметив, что нет более приятного и лучшего занятия. Президент внимательно выслушал её ответ и сказал, что она таким образом попыталась уйти от ответа.

Стоит отметить, что у Владимира Путина внимательное отношение Интернету. Об этом говорит факт наличия такой должности как советник президента, которую занимает Герман Клименко. Он также отметил, что Владимир Владимирович очень внимательно относится к “Яндексу”, а также уважает его создателей, так как они смогли абсолютно самостоятельно без всевозможных льгот вырасти до международного масштаба. Как оказалось, “Яндекс” смог составить серьёзную конкуренцию “Google”, заняв 56-процентную долю России.