Россияне массово пожаловались на сбои в работе YouTube

Видеохостинг YouTube оказался недоступен для как минимум половины российских пользователей сервиса. Юзеры не могут авторизоваться на сайте, воспроизвести видеоролики и зайти на главную страничку сайта.

Российские интернет-пользователи массово пожаловались на проблемы в работе популярного видеохостинга YouTube. Жалобы на работу сайта начали поступать днем во вторник, 24 апреля, но при этом жалобы уже поступали и в предыдущие дни, но не в таком большом количестве.

В общей сложности примерно половина всех пользователей YouTube из России не могут открыть видеоролики на сайте, а примерно 43 процента российских юзеров испытывают трудности при попытке зайти на главную страничку сайта. А еще шесть процентов российских пользователей не могут завершить авторизацию на сайте.

Наиболее число сообщений о сбоях поступает от москвичей, питерцев и жителей Екатеринбурга. А вот пользователи видеохостинга из других стран на работу портала не жалуются.

Пока неизвестно, с чем связаны проблемы с сайтом. Не исключено, что они имеют отношение к политике Роскомнадзора, массово блокирующего IP-адреса, имеющие отношение к обходу блокировки Telegram.