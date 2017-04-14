Компания Truly Exquisite объявила об эксклюзивном выпуске смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ в корпусе из золота и платины. В стоимость смартфонов будут входить очки и зарядное устройство. А в качестве подарка производитель приложил кожаную визитницу и зарядную подстанцию.

По сообщению портала Русаргумент, количество предзаказов на смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ в этом году превысило прошлогодний рекорд. Ввиду такой популярности гаджетов, компания Truly Exquisite приняла решение о выпуске новых Samsung Galaxy S8 и S8+ , которые по достоинству оценят любители роскоши и драгоценных металлов. Корпус смартфонов будет обшит на выбор: желтым золотом в 24 карата, розовым 18-каратным золотом и платиной. При этом производитель заверил, что изменения касаются только внешнего вида гаджетов, но никоим образом не затронут их функционал.

Стоимость роскошных смартфонов будет варьироваться от 2 875 до 3 810 долларов, в зависимости от драгметалла, который выберет клиент. Сюда же входят беспроводное зарядное устройство и очки Samsung Gear VR. Предусмотрен повышенный уровень защиты при транспортировке заказа к покупателю- все смартфоны будут упакованы в деревянную коробку, вместо картонной. Ну и в качестве приятного бонуса, Truly Exquisite положит в коробку подарки: визитницу из настоящей кожи и беспроводную зарядную подстанцию.