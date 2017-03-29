Samsung Galaxy S8: накануне премьеры смартфона в Сингапуре загорелся официальный магазин

Уже сегодня, 29 марта, в Нью-Йорке пройдет долгожданная презентация смартфона Samsung Galaxy S8, который многие эксперты в сфере технологий называют главным конкурентом iPhone 7. Однако накануне презентации в одном из официальных магазинов бренда произошел неприятный инцидент – возник серьезный пожар.

Инцидент произошел в одной из торговых точек Сингапура. К счастью, в результате пожара в магазине никто не погиб и не пострадал, однако происшествие нанесло весомые убытки магазину. Причины и обстоятельства пожара пока не установлены. Сейчас над этим вопросом работают специалисты. Не исключен вариант и об умышленном поджоге.

На данный момент магазин остается закрытым, а также закрыты соседние здания. Когда работа на торговой точке будет восстановлена, пока не сообщается. Сумма ущерба, нанесенного магазину, тоже все еще уточняется.

Тем временем весь мир готовится к презентации нового Galaxy S8. Эксперты уже предрекают ему большой успех и даже рекордно быстрые продажи, которые могут спровоцировать дефицит смартфонов.

Стоимость гаджета в первые дни продаж будет составлять 700-800 долларов. Это – отнюдь не дешево. Однако при этом «Гэлэкси» будет иметь ряд преимуществ даже над «Айфоном». В первую очередь – это отменный дизайн и большой дисплей. По своим габаритам смартфоны будут сопоставимы с iPhone 7, однако за счет полноэкранного формата Samsung выиграет в размерах дисплея.