Samsung Galaxy S8 поступит на рынок в апреле 2017 года

Южнокорейская компания планирует представить определенный объем первой партии новинки Galaxy S8. Такое решение было принято Samsung, чтобы избежать повторной истории Galaxy Note7. Об этом передает одно из российских изданий.

Сначала бренд выпустит на рынок 10000000 единиц. На конвейер смартфон поставят в марте текущего года, а уже через месяц его можно будет приобрести. Стоит отметить, что компания стала более тщательно тестировать свои новинки, после того как стало известно о взрывоопасности Galaxy Note7. Официальных заявлений, по какой причине это произошло, не поступало. Эксперты утверждают, что проблема могла быть во вспышке. Так, компания поспешила с выпуском модели, опередив выход новых смартфонов Apple, поэтому не учла необходимые детали.

Недавно в интернете появились первые рендеры новинки, исходя из которого видно, что модель не имеет физические кнопки, ее экран от края до края. Также благодаря снимкам можно заметить, что экран с двух сторон имеет изогнутые края. Такой момент наблюдался у его предшественника. Рамки флагмана сверху и снизу очень тонкие. Еще одной известной деталью смартфона является наличие сканера радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев, он встроен в панель дисплея. Сообщается, что в модели будут присутствовать стереодинамики, работа осуществляться с помощью процессора Qualcomm Snapdragon 835 или Exynos.