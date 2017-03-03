Смартфон Samsung Galaxy S8 станет доступен потребителям уже в конце апреля текущего года. Представлен смартфон будет в конце марта – двадцать девятого числа. Источники сообщили, что компания Samsung уже приступила к массовому производству долгожданной новинки.

Планируется удовлетворить спрос всех потребителей уже в первый месяц реализации. Существует информация, что производством смартфонов занялось предприятие, находящееся во Вьетнаме. Компания Samsung – это одна из самых известных марок по производству бытовой техники, в частности, смартфонов. Одна из прошлых линеек гаджетов стала очень неудачной для компании, производство той линейки пришлось закрыть из-за взрывов аккумуляторов.

На этот раз производители обещают не повторить прошлой ошибки. Именно по той причине, что Samsung пользуется большим спросом среди поклонников современных гаджетов, уже к концу следующего месяца новые смартфоны будут распространены по различным торговым площадкам. Объем первой партии гаджетов составит более десяти миллионов единиц. Из них четыре миллиона будут произведены в марте, а оставшееся число в апреле.

По причине спроса на смартфоны, компания Samsung торопится произвести на свет обещанное число аппаратов вовремя. Сегодня в сети «Интернет» можно найти несколько фотографий нового Samsung Galaxy S8. Данные снимки являются утечкой информации, но внешность гаджета уже с интересом обсуждают пользователи Сети.